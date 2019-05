Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ha scelto le pagine dell’ Hollywood Reporter per ricordare in maniera più completa, scomparso qualche giorno fa a 74 anni.

Il creatore di Star Wars celebra così l’attore e l’amico che ha reso Chewbacca un personaggio iconico e indimenticabile. Traduciamo per voi il brano:

Mi serviva qualcuno di molto, molto alto per fare il Wookie. Ma era davvero difficile trovarlo in Inghilterra, dove avevo girato la maggior parte dei miei film. Dissi, “È assurdo. Dove sono tutti i giocatori di basket?” Ma poi, dopo mesi di tentativi, il direttore casting mi ha detto “Ne ho trovato uno!” Era un infermiere in un ospedale di una piccola cittadina inglese. Lo incontrai. Non appena Peter si alzò in piedi, esclamai: “Il lavoro è tuo”.

Lo chiamiamo “casting di un mimo” perché si tratta di come le persone controllano il loro corpo. Non cerchi qualcuno per la sua voce – quello è un aspetto successivo, è come doppiare un film francese. Cerchi una persona a seconda della sua altezza e del modo in cui si muove. Darth Vader doveva essere impettito. 3PO doveva essere malleabile, perché il costume limitava i suoi movimenti. E Chewie doveva muoversi pesantemente, cosa che Peter faceva perfettamente. Non era alto abbastanza: era 2 metri e 20 e a me serviva uno alto 2 metri e 25, ma gli mettemmo delle scarpe rialzate. Imparò anche a fare il ruggito del Wookie, anche se poi usammo suoni di animali per renderlo più autentico.

Peter era un uomo straordinario, straordinario. Tenne il suo lavoro in ospedale durante i primi tre film. Ma si innamorò del personaggio. E poi quando Star Wars divenne famosissimo, e lui iniziò a partecipare a festival e a fare apparizioni pubbliche, si rise conto che poteva vivere solo di quello. Era molto gentile, molto dolce, era facile farci amicizia. Era più simile a un Wookie di quanto inizialmente io immaginavo fosse un Wookie. Originariamente, pensavo che Chewie fosse una specie di enorme bestia feroce, ma il Chewie di Peter non era davvero feroce. Non importava quando ci provasse: non era feroce. Era il tuo migliore amico finché non si arrabbiava. Era un gigante gentile. Era come i miei cani. Sono grandi, sono soffici, sono meravigliosi – finché non ti avvicini al loro cibo.