tempo di lettura 1'

Se ci avete seguito “virtualmente” alla Star wars Celebration, sapete già che uno dei panel in programma nella cinque giorni era quello dedicato ai 20 anni di, uscito nel 1999, anno peraltro in cui si tenne la prima Celebration.

In un pezzo “collettivo” pubblicato sul sito ufficiale del franchise, George Lucas ha parlato delle reazioni negative verso Jar Jar Binks paragonandole a quelle che, al tempo, il pubblico aveva indirizzato al droide protocollare C-3PO:

Ovviamente, la cosa che fece arrabbiare di più il pubblico era Jar Jar. Ma si arrabbiarono per un elemento che era stato inserito appositamente per i bambini. Al tempo di Una Nuova Speranza tutti provarono un sentimento analogo per C-3PO. Lo detestavano. Pensavano fosse troppo infantile e che le sue battute non fossero valide. Le stesse cose dette di Jar Jar solo che al tempo l’improvviso sbalordimento verso il film fece passare completamente in secondo piano le critiche al droide. Abbiamo preso nota della cosa prendendolo esplicitamente in giro nell’Impero ribadendo il fatto che fosse fastidioso. E poi, col terzo, è successa la stessa cosa con gli Ewoks. la gente andò fuori di testa. Dicevano che erano orribili, che rovinavano il film e tutte ‘ste robe qua.