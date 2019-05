tempo di lettura 1'

Non sono ancora chiare le sorti del franchise di. Di un quarto capitolo si parla da mesi, Quentin Tarantino ha di recente ribadito di essere interessato a dirigere un film tutto suo, ma per il resto si brancola molto nel buio.

In una recente intervista con Variety, però, Chris Hemsworth ha parlato della sua carriera ammettendo di essere diventato più selettivo nei confronti dei progetti che gli vengono offerti. Star Trek 4 è un esempio: l’attore ha confermato di aver deciso di lasciare il film.

“Non mi sembrava ci fossero buone ragioni per rivisitare il personaggio” ha detto sulla decisione di non tornare a vestire i panni di George Kirk. “Non volevo sentirmi in difetto per quello che avrei apportato alla storia“.

