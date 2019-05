tempo di lettura 2'

Nuove indiscrezioni di

Baz Bamigboye, editorialista del Daily Mail spesso “imbeccato” da fonti interne alla produzione e quindi decisamente attendibile, rivela che la trama del film sarà incentrata sull’ingegneria genetica:

La premessa della trama è la guerra genetica, una cosa molto affascinante – ma bisogna rendere il tutto più generico per renderlo accessibile al grande pubblico. Per questo motivo, e perché serviva più umorismo, recentemente è stata coinvolta la sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge per rimettere mano allo script. Per questo è stata aggiunta lei: per rendere la storia più comprensibile.

La Waller-Bridge si è aggiunta a riprese per lavorare allo script di Robert Wade e Neal Purvis, che era già stato completamente rimaneggiato da Scott Z. Burns. Parlando a Deadline, la sceneggiatrice ha spiegato:

Mi occupo principalmente dei dialoghi. Lo script è già pronto, davvero. È ingiusto dire che sto lavorando alla sceneggiatura. Tuttavia, si è molto parlato del fatto che il franchise di Bond risulta poco attuale a causa del modo in cui vengono trattate le donne. Penso che sia una cavolata, in realtà è molto attuale. Deve solo crescere. Deve evolversi, e la cosa importante è che questo film tratti le donne in maniera appropriata. Non deve farlo James Bond, però: lui deve essere fedele al suo personaggio. Quello di cui voglio assicurarmi è che Lea Seydoux, Lashana Lynch e Ana de Armas [le protagoniste femminili del film che si teme vengano trattate in maniera “bidimensionale” come in altri episodi della saga, ndr] non vedano l’ora di recitare la loro parte dopo aver letto i loro copioni. Come attrice, mi capitava raramente nella mia carriera. Mi rende molto orgogliosa sapere che farò in modo che queste attrici, invece, lo pensino.

La Waller-Bridge è l’unica altra donna ad aver lavorato alla sceneggiatura di un film di Bond dopo Johanna Hardwood (Dr. No e Dalla Russia con Amore).

Questa la sinossi ufficiale:

Bond non è più in servizio e si gode una vita tranquilla in Giamaica. Ma la sua pace dura poco: il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si fa vivo e chiede aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più rischiosa del previsto, e Bond si ritrova sulle tracce di un misterioso villain in possesso di un’arma altamente distruttiva.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

A distribuire la pellicola la MGM con Annapurna negli USA e la Universal nel resto del mondo a partire dall’8 aprile 2020.