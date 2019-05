tempo di lettura 2'

Non ho continuato perché non mi sono stati a sentire. Il mio piano prevedeva First Class, il secondo film era dedicato a un giovane Wolverine ed era ambientato negli anni ’70 per continuare a raccontare quei personaggi, la mia versione degli X-Men. Il tutto in maniera tale da farteli conoscere bene e poi realizzare il gran finale con Giorni di un Futuro Passato. Sarebbe stato quello il mio numero tre perché cos’è più grandioso del vedere insieme McKellen e Fassbender, Sterwart e McAvoy? Quando avevo finito la sceneggiatura di “Days of Future Past” ero pronto a cominciare, c’ho ripensato e ho fatto presente allo studio che “Sarebbe divertente ingaggiare Tom Hardy o qualche altro attore come giovane Wolverine e poi riunire tutti nel finale”. La Fox lesse la sceneggiatura e pensò “Ma questa roba è una bomba, dobbiamo farla subito”. Al che feci presente loro che “E poi cosa farete? Fidatevi, non avrete più nulla da raccontare dopo”. E infatti hanno fatto Apocalisse… Hollywood non ha il senso del ritmo nel fare le cose. È come se gli executive guidassero a 200km orari guardando lo specchietto posteriore senza capire perché stanno facendo soldi.