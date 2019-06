tempo di lettura 1'

Sabato 7 giugno,festeggerà i 35 anni di età.

Il 7 giugno del 1984 si è difatti tenuta la premiere del film a Westwood, mentre la release ufficiale in tutta la nazione è poi avvenuta il giorno successivo.

Per celebrare la ricorrenza, sabato si terrà un evento speciale a Los Angeles presso il Sony Pictures Studio Lot.

È prevista la partecipazione delle star originali del franchise Dan Aykroyd, Ernie Hudson e William Atherton in aggiunta a Ivan Reitman, Ray Parker Jr.. Ma non è tutto visto che ci saranno anche svariati altri esponenti della Ghostbusters compresi quelli della serie animata The Real Ghostbusters.

Chiaramente ci sarà anche il regista del terzo Ghostbusters, Jason Reitman, che promette di portare una sorpresa a questo fan event:

Working on a little surprise for this Saturday’s Ghostbusters Fan Fest. See you on the lot. #GB84 pic.twitter.com/EFyByKFOkx — Jason Reitman (@JasonReitman) June 4, 2019

Di cosa si tratterà? Lo scopriremo sabato.

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Alla regia Jason Reitman, autore di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult,Tully e The Front Runner, figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga.

Alla produzione vi sarà la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan. Nel cast Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon

La Sony ha fissato la release della pellicola per l’estate del 2020.