Ghostbusters: Gil Kenan conferma le discussioni per un nuovo film

Pubblicazione: 12 ottobre alle 18:24

Ghostbusters: Minaccia Glaciale non è stato un successo al botteghino, incassando circa 200 milioni di dollari in tutto il mondo (contro un budget di circa 100 milioni più il marketing). Questo non fermerà però Ghost Corp e Sony dal lavorare a un nuovo episodio del franchise cinematografico. A confermarlo il regista del film, che ha svelato a TheDirect che sono in corso discussioni per raccontare nuove storie sul grande schermo.

La risposta è sì, io e Jason [Reitman] prendiamo molto seriamente la responsabilità e la gioia di essere i custodi della fiamma di Ghostbusters... stiamo sicuramente continuando a discutere su come raccontare grandi storie di Ghostbusters sul grande schermo. Quindi restate sintonizzati. Ci sarà altro. Ci sarà altro in merito più avanti.

Parlando con il sito, Gil Kenan ha spiegato:

Stiamo sviluppando in maniera molto attiva la serie animata, che stiamo producendo con Netflix. È qualcosa in cui sono attivamente coinvolto con Jason giorno per giorno, e siamo davvero entusiasti delle storie che inizieremo a raccontare in questo progetto, e del modo in cui si intrecciano con le storie di Ghostbusters che amiamo tutti... Sarà entusiasmante per il nostro pubblico.

Il prossimo appuntamento per i fan è quello con la serie animata recentemente annunciata da Netflix (che, lo ricordiamo, ha un accordo di distribuzione post-cinema con la Sony). Kenan sta lavorando al progetto assieme a Reitman:

Che la serie possa essere un trampolino di lancio per un possibile soft-reboot del franchise cinematografico? Per ora, ovviamente, sono solo speculazioni.