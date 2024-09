Ghostbusters, Paul Feig incolpa Trump e i suoi sostenitori per l'odio contro il suo film: "F*ttuti cannibali"

In un'intervista col Guardian, Paul Feig è tornato a parlare del reboot al femminile di Ghostbusters, uscito nell'estate 2016 (leggi lo speciale).

L'operazione è stata soggetto a forti critiche ancor prima dell'uscita e al botteghino si era rivelata un notevole flop; per il regista le ragioni sono da rintracciare nel periodo particolare in cui è arrivato nelle sale:

Il clima politico dell'epoca era davvero strano, con Hillary Clinton in corsa per le elezioni del 2016. C'erano molti uomini che cercavano la rissa. Quando venivo attaccato su Twitter, andavo a vedere chi erano. Molti erano sostenitori di Trump, che poi si è schierato contro di noi. Ha detto: “Stanno rifacendo Indiana Jones senza Harrison Ford. Non si può fare. E ora stanno facendo Ghostbusters con sole donne. Che succede?” e si è arrabbiato. Tutti sono diventati dei f*ttuti cannibali. Ha trasformato il film in una dichiarazione politica, come se volesse dire: “Se siete a favore delle donne, andate a vederlo. Se non lo siete, allora…”. Non pensavo che fosse importante che i personaggi principali fossero donne, ma la gente portava con sé un sacco di preconcetti.