tempo di lettura 1'

A quanto pareè pronta a tornare sullo schermo insieme agli Acchiappafantasmi.

In una recente intervista a Parade l’attrice ha dichiarato che presto la rivedremo nei panni di Dana Barrett in Ghostbusters 3, film diretto da Jason Reitman attualmente in fase di produzione: “Sarà pazzesco lavorare di nuovo con i ragazzi”, ha rivelato la Weaver. È quindi presumibile che insieme a lei rivedremo anche Bill Murray e Dan Aykroyd?

In attesa di conferme (o smentite) diteci cosa ne pensate nei commenti!

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Alla regia Jason Reitman, autore di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult,Tully e The Front Runner, figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga.

Alla produzione vi sarà la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan. Nel cast Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon

La Sony ha fissato la release della pellicola per l’estate del 2020.

FONTE: BD