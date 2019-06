tempo di lettura 1'

Ora che laè passata nelle mani della Disney, prima o poi vedremo glinel pantheon dell’Universo Cinematografico della Marvel.

E a proposito di Fantastici Quattro ricorderete bene come l’ultimo exploit cinematografico del team avvenuto nel 2015 per mano di Josh Trank non sia andato propriamente per il verso giusto, anzi.

L’esperienza deve essere stata abbastanza traumatica anche per il diretto interessato che, su Twitter, ha lasciato intendere di aver sostanzialmente chiuso con i cinecomic:

No — Josh Trank (@joshuatrank) June 9, 2019

Nah — Josh Trank (@joshuatrank) June 8, 2019

Do not reboot Fantastic Four — Josh Trank (@joshuatrank) June 9, 2019

