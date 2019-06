Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Quando abbiamo fatto The Force Awakens abbiamo cominciato le riprese a maggio per poi finire a ottobre e saremmo usciti il Natale successivo. Per questo abbiamo iniziato ad agosto e non abbiamo terminato prima di febbraio, quindi abbiamo quattro mesi in meno per quello che è un film davvero grande. Per questo ho convinto J.J. a farmi cominciare il montaggio direttamente sul set. Lui all’inizio era restio “No, non lo facciamo mai”. Ma poi sono riuscita a convincerlo. E sono stata sul set tutto il tempo. Lui si era talmente abituato alla cosa che mi diceva “Non devi stare a più di tre metri di distanza da me!”. Per cui se la macchina da presa si spostava di tre metri, io mi spostavo di tre metri. Ero ovunque!