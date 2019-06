tempo di lettura 2'

La Warner Bros. ha appena annunciato che oggi arriverà il primo trailer di, l’adattamento cinematografico diretto da Mike Flanagan dell’opera diche fa da seguito agli eventi di Shining.

Nell’attesa, ecco il poster che contiene una scritta decisamente celebre.

La pellicola, ricordiamo, sarà nelle sale statunitensi l’8 novembre 2019, in Italia il 31 ottobre.

Scritto e diretto da Flanagan, Doctor Sleep è un adattamento del libro di Stephen King pubblicato 36 anni dopo Shining e vede nel cast McGregor nei panni di Danny Torrance, Rebecca Ferguson in quelli di Rose the Hat, Zahn McClarnon in quelli di Crow Daddy, Carl Lumbly in quelli di Dick Hallorann, Kyliegh Curran in quelli di Abra Stone, Bruce Greenwood come Dr. John Dalton, Alex Essoe come Wendy Torrance, Emily Alyn Lind come Snakebite Andi.

A seguire, la sinossi del romanzo:

Perseguitato dalle visioni provocate dallo shining, la luccicanza, il dono maledetto con il quale è nato, e dai fantasmi dei vecchi ospiti dell’Overlook Hotel dove ha trascorso un terribile inverno da bambino, Dan ha continuato a vagabondare per decenni. Una disperata vita on the road per liberarsi da un’eredità paterna fatta di alcolismo, violenza e depressione. Oggi, finalmente, è riuscito a mettere radici in una piccola città del New Hampshire, dove ha trovato un gruppo di amici in grado di aiutarlo e un lavoro nell’ospizio in cui quel che resta della sua luccicanza regala agli anziani pazienti l’indispensabile conforto finale. Aiutato da un gatto capace di prevedere il futuro, Torrance diventa Doctor Sleep, il Dottor Sonno. Poi Dan incontra l’evanescente Abra Stone, il cui incredibile dono, la luccicanza più abbagliante di tutti i tempi, riporta in vita i demoni di Dan e lo spinge a ingaggiare una poderosa battaglia per salvare l’esistenza e l’anima della ragazzina. Sulle superstrade d’America, infatti, i membri del Vero Nodo viaggiano in cerca di cibo. Hanno un aspetto inoffensivo: non più giovani, indossano abiti dimessi e sono perennemente in viaggio sui loro camper scassati. Ma come intuisce Dan Torrance, e come imparerà presto a sue spese la piccola Abra, si tratta in realtà di esseri quasi immortali che si nutrono proprio del calore dello shining.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!