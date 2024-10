Fairy Tale: il romanzo di Stephen King diventerà una serie tv prodotta da A24

Pubblicazione: 17 ottobre alle 10:44

Il romanzo dark fantasy Fairy Tale di Stephen King diventerà una serie tv in dieci episodi prodotta da A24. Paul Greengrass, che aveva scritto una sceneggiatura per un film basato sul libro che avrebbe dovuto dirigere, dovrebbe essere ancora coinvolto nel progetto. J.H. Wyman (Fringe) sarà lo showrunner.

Fairy Tale racconta la storia di un ragazzo di 17 anni che eredita le chiavi di un portale ed entra in un mondo terrificante dove bene e male sono in guerra.

Si tratta di una storia molto lunga (sono circa 600 pagine), che si prende il suo tempo per introdurre il personaggio e gli eventi.

Per questa ragione, quando nel 2022 la Universal ha acquisito i diritti per farne un film ha presto capito che realizzare un adattamento di due ore sarebbe stato pressoché impossibile. L'accordo è dunque saltato e ora sta per arrivare una serie tv che, nel corso dei 10 episodi, dovrebbe riuscire a mantenere il ritmo e i tempi del romanzo.