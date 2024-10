La Torre Nera: Mike Flanagan spiega i motivi dei ritardi nello sviluppo della serie tv

Pubblicazione: 22 ottobre alle 14:36

Mike Flanagan ha parlato dei ritardi nello sviluppo della serie La Torre Nera, tratta dai romanzi scritti da Stephen King, che inizialmente doveva essere prodotta per Amazon Prime Video.

Queste sono le domande che mi tengono sveglio di notte. L'unico modo per farlo è semplicemente adattando i libri. Quello che rende La Torre Nera così incredibile è che Stephen King costruisce un stupefacente universo ed è immenso, è popolato da una tale ricchezza di personaggi e ha una tale gamma e portata, ma lui inizia quella storia con una persona che ne segue un'altra nel deserto arido. Si tratta di una delle frasi d'inizio migliori di sempre. Quello è il modo in cui lo realizzi.

Durante un panel al Nw York Comic-Con, il filmmaker ha spiegato:

Inizi con due persone e una storia semplice. Una sta cercando di raggiungere l'altra. Tutto lì. Ci vuole un'eternità.

Lo sviluppo del progetto

Flanagan ha ribadito:

Lo show La Torre Nera è stato in sviluppo per molti anni presso la Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer. L’idea era di realizzare dei film e delle serie tv interconnesse, ma alla fine è stato prodotto solo un film con protagonista Idris Elba che si è rivelato un insuccesso. Media Rights Capital aveva iniziato a sviluppare il pilot della serie tv collegata al film proprio per Amazon Studios, sotto la guida di Vernon Sanders, ma poi il progetto è stato bloccato.