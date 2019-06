tempo di lettura 2'

, presidente della Lucasfilm, ha nominatonuova senior vice president della divisione sviluppo e produzione dei contenuti live action della compagnia.

Rejwan si è unita alla Lucasfilm grazie a J.J. Abrams: dopo aver lavorato per anni presso la sua Bad Robot a film come Super 8 e Star Trek: Into Darkness, è stata co-produttrice di Star Wars: Il Risveglio della Forza, ed è produttrice di L’Ascesa di Skywalker. Nel suo nuovo ruolo, supervisionerà lo sviluppo dei nuovi film e serie tv live-action della Lucasfilm che usciranno al cinema e su Disney+. Inoltre, continuerà a essere co-produttrice del franchise insieme alla Kennedy.

Spiega la Kennedy:

Lavorare con Michelle negli ultimi sette anni come produttrice di Il Risveglio della Forza e ora di L’Ascesa di Skywalker, ho potuto testimoniare in prima persona la sua abilità nel collaborare con sceneggiatori e registi, e sono rimasta incredibilmente impressionata dalle sue capacità creative e la sua abilità nel gestire le complessità che circondano questi giganteschi progetti. Conosco l’importanza di mettere insieme un team del quale ti fidi e con cui ti diverti a lavorare – è la base del nostro successo. Si sta costruendo molto sul futuro del franchise, e sia io che il team della Lucasfilm non vediamo l’ora di lavorare con Michelle nella creazione del futuro in tutte le aree dello sviluppo della storia, dal cinema ai contenuti live action per Disney+.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

