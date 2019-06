sarà probabilmente l’ultimo film in cui 007 verrà interpretato da

Chi prenderà il suo posto? La domanda viene posta in lungo e in largo ormai da alcuni anni, e oggi è Danny Boyle a dare la sua risposta. Il regista, che ha lavorato proprio a James Bond 25 insieme allo sceneggiatore John Hodge prima di lasciare la pellicola per divergenze creative con la EON Productions, ritiene che il testimone debba passare nelle mani di Robert Pattinson.

L’affermazione arriva da un’intervista con il The Guardian:

Stavo vedendo High Life di Claire Denis, ed è stato assurdo, perché mi sono ritrovato lì seduto a pensare: “Oh mio Dio, dovrebbero affidargli la parte del prossimo Bond! […] No, no, non è troppo giovane. Deve avere una trentina d’anni. Quanti anni aveva Connery? È pronto, ora.

Come noto, Pattinson sarà il prossimo Batman nel film di Matt Reeves.

Ce lo vedreste come James Bond? Ditecelo nei commenti

Vi ricordiamo che James Bond 25 uscirà l’8 aprile 2020 negli USA.