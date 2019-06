Stando a quanto sostenuto da Batman On Film sarebbe in lizza per un ruolo in, il film di Matt Reeves prossimamente in fase di riprese.

Il sito specifica che per il momento si tratta di voci di corridoio provenienti da due fonti diverse e che per il momento nulla sarebbe deciso.

Serkis, ricordiamo, ha già collaborato con il regista per i film del Pianeta delle Scimmie. Quanto al ruolo, il sito suggerisce che possa trattarsi del Pinguino, ruolo sfuggito a Josh Gad, ma qui siamo in folto territorio di speculazioni.

Diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, The Batman sarà al cinema il 25 giugno 2021.