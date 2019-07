Abbiamo già portato alla vostra attenzione il segmento dell’intervista di Daisy Ridley con USA Today in cui l’attrice ha parlato della questione dei genitori di Rey in

Nel corso della medesima chiacchierata, la star ha anche riaffrontato il tema delle polemiche nate in seguito all’uscita de Gli Ultimi Jedi, il film di Rian Johnson che è stato oggetto di discutibili critiche da parte di una sparuta, ma rumorosa frangia di troll. Osservazioni che sono spesso sfociate nel sessismo e nella violenza verbale gratuita, mentre la gran parte del pubblico si è limitata a non gradire o apprezzare il film in maniera urbana.

Ecco cosa ha detto l’interprete di Rey:

Non sono rimasta sorpresa dalle critiche. È una cosa diversa. Poi in ogni caso ormai tutti hanno un’opinione su internet e va bene così. Se le persone tengono davvero tanto a una cosa, credono di sapere come dovrebbe essere e si rivela differente da quello che si apettavano e giusto che possano pensare che le cose siano state fatte male. Questo non significa però che una persona debba dettare a un regista come Rian Johnson come debba fare il suo film, ma la libertà di espressione resta.

