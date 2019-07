è intervenuta come ospite all’Happy, Sad, Confused Podcast dove ha avuto modo di parlare di un tema che incuriosisce moltissimo il fandom in virtù degli sviluppi narrativi di: il rapporto fra Rey e Kylo Ren.

Nello specifico, ha alluso a uno scontro epico fra i due girato per Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Credo che sia stato fatto un lavoro grandioso con tutte le relazioni fra i personaggi. Con le amicizie più divertenti e con quella specie di “strana cosa” che esiste fra Rey e Kylo Ren… E abbiamo anche uno scontro grandioso. Una battaglia grandiosa. E sono davvero contenta che le foto di Vanity Fair abbiano regalato un assaggio al pubblico. È una bella lotta. Io sono migliorata tantissimo come combattente e hanno anche realizzato delle spade laser più leggere e c’è davvero l’impressione del brandire dei fasci di luce e non delle pesanti spade […]

La battaglia nella sala del Trono è stata molto bella, ma anche molto ostica da realizzare perché ogni singola cosa doveva coincidere con precisione. C’è questa dolly shot che parte e finisce su di me. Mi sa che al tempo stavo combattendo James, che è lo stuntman che aveva due spade. È stato estenuante. Abbiamo fatto qualcosa come 25 ciak, ma sono incredibilmente soddisfatta del risultato […]

Per questa lotta, era novembre, ci scaraventavano l’acqua – e giuro, non mi lamenterò del freddo eh – però si è trattato davvero di una prova fisica non indifferente. Già durante la lavorazione si avvertiva l’epicità della cosa. E posso solo immaginare come sarà una volta sul grande schermo.