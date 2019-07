Vi abbiamo già fatto vedere le due copertine che EW ha dedicato a, la pellicola diin uscita il 5 settembre nei cinema italiani.

La cover story propone anche alcune interessanti dichiarazioni dei vari talent coinvolti nella realizzazione del progetto.

Citiamo in primis Bill Skarsgard che, circa Pennywise, l’incarnazione antropomorfa di IT, dice:

Il regista Andy Muschietti conferma poi una questione che noi stessi di BadTaste avevamo toccato con lui due anni fa al junket europeo della pellicola: l’avere a disposizione mezzi – e si suppone anche budget – più sostanziosi.

In linea di massima mi sento più a mio agio. Durante le riprese del primo film era una sofferenza, in certi giorni, il solo riuscire a ottenere una Technocrane [una grande gru telescopica per le macchine da presa, ndr.]. Per questo ne avevo sempre una a disposizione! Penso che le persone ritroveranno tutto quello hanno adorato del primo film, l’umorismo, le emozioni e l’orrore. Anche di più, in alcuni casi.