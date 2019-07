Molti fan aspettano di vedere l’esordio al cinema di, tuttavia non aspettatevi di vederlo già nel sequel di

Secondo Zachary Levi (AKA Shazam!), i due personaggi non si confronteranno al cinema prima di un terzo capitolo cinematografico dedicato al suo supereroe. Ecco cosa ha dichiarato ad una convention al CCXP di Colonia in Germania:

Per quanto ne so, posso dire che Black Adam non sarà nel sequel di Shazam!. Perché l’idea che hanno è quella di fare prima un film indipendente su Black Adam.

Perché è come l’ultimo villain di Captain Marvel/Shazam! È come il suo doppelgänger, una sorta di gemello malvagio del mio personaggio. Quindi deve risultare come una battaglia finale.

Se mostriamo ciò già nel secondo film allora cosa facciamo dopo? Il terzo sarebbe solo un film in cui siamo seduti a giocare a dei videogiochi, sarebbe molto noioso.