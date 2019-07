Qualche giorno fa, un rumour ha iniziato a circolare online.

Un rumour collegato al nuovo film di Batman.

Matt Reeves avrebbe iniziato a valutare alcune candidate per il ruolo di Catwoman. Tra queste ci sarebbe Vanessa Kirby, star in ascesa dopo The Crown, di recente vista in Mission: Impossible – Fallout e prossimamente al cinema in Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

Durante la premiere dello spin-off di Fast&Furious è stata proprio l’attrice a commentare la cosa con ET:

Non ne so niente. Stai scherzando? Adorerei interpretare Catwoman. Mio Dio, sarebbe un sogno! Ma dovrei allenarmi un sacco, dovrei fare un sacco di squat!

Diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, The Batman sarà al cinema il 25 giugno 2021.