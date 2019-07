In occasione della Preview Night al Comic-Con di San Diego, abbiamo fatto un giro nel floor principale della convention californiana e tra gli stand in cui ci siamo imbattuti quello della Lucasfilm dove il Sith Trooper ha fatto il suo debutto ufficiale.

Come annunciato qualche giorno fa, nella mostra dedicata all’evoluzione del design degli Storm Trooper sono presenti i costumi utilizzati nei film della saga: Imperial stormtrooper, TIE pilot, death trooper, shoretrooper, biker scout, First Order stormtrooper, First Order TIE pilot, Captain Phasma. Ma la grande novità è ovviamente il Sith Trooper, nuovo trooper “in rosso” che vedremo in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e che qui al Comic-Con sono presenti anche in versione giocattolo.

Potete vedere le nostre immagini qui sotto!

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

