Manca poco più di un mese all’uscita di, il film ditratto dal romanzo diche concluderà la storia cominciata nel 2017 con la prima parte.

E a quanto pare aver incassato con il Capitolo Uno 700 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 35, ha permesso al filmmaker argentino di osare un po’ di più.

Già perché, stando a quanto rivelato in un’intervista a Digital Spy, la pellicola durerà ben 2 ore e 45 minuti.

Un film, quando stai realizzando la sceneggiatura, quando stai costruendo la storia, tende a essere molto diverso dal prodotto finito. All’inizio ti pare tutto molto essenziale ai fini della storia. Ma quando poi ti ritrovi con un montato da 4 ore di durata capisci che puoi agevolmente togliere alcuni passaggi lasciando perfettamente intatta l’essenza della trama. Non puoi portare in sala un film da 4 ore perché, a prescindere da quello che poi vedranno, le persone comincerebbero a sentirsi a disagio. Quindi siamo finiti per avere fra le mani un film da due ore e quarantacinque minuti di durata in cui il ritmo è davvero buono. Le persone che hanno già avuto modo di vederlo non si sono lamentate.

Il regista puntualizza anche che avremo comunque modo di vedere alcune di queste scene tagliate nella Director’s Cut (che era già stata annunciata ai tempi del Chapter One e che probabilmente è stata rimandata anche in vista di quello che si sarebbe fatto con la seconda parte):

Abbiamo alcune scene straordinarie che non sono finite nel film. Devi fare delle scelte a volte e alcune robe non possono essere messe nella versione cinematografica, ma visto che meritano comunque di essere viste dalla gente magari avremo modo di proporle più in avanti.

Nelle ore scorse Stephen King ha condiviso il sou giudizio sulla battaglia finale del film definendola come “epica”:

IT CHAPTER 2: The final confrontation is epic. Pubblicato da Stephen King su Sabato 27 luglio 2019

IT: Capitolo Due, la sinossi e le note di produzione:

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti – giovani e adulti – con un ritorno a dove tutto ebbe inizio, in “IT CAPITOLO DUE”.

Il film è il sequel del grande successo di critica e box office del 2017 “IT”, sempre firmato da Muschietti, capace di incassare oltre 700 milioni di dollari a livello globale. Ridefinendo e trascendendo il genere, “IT” è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonchè il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, “IT CAPITOLO DUE” riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film.

James McAvoy (“Split”, “Glass”) interpreta Bill; la nominata all’Oscar Jessica Chastain (“Zero Dark Thirty”, “Mama”) è Beverly; Bill Hader (“Barry” della HBO, “The Skeleton Twins”) ritrae Richie; Isaiah Mustafa (“Shadowhunters: The Mortal Instruments” in TV) è Mike; Jay Ryan (“Mary Kills People” in TV) interpreta Ben; James Ransone (“The Wire” della HBO) è Eddie, e Bill Skarsgård interpreta il protagonista Pennywise. Andy Bean (“Allegiant”, Starz “Power”) è Stanley, mentre tornano ai loro ruoli originali di membri del Club dei Perdenti Jaeden Martell nei panni di Bill; Wyatt Oleff nei panni di Stanley; Sophia Lillis nei panni di Beverly; Finn Wolfhard nei panni di Richie; Jeremy Ray Taylor in quelli di Ben; Chosen Jacobs in quelli di Mike, e Jack Dylan Grazer è nuovamente Eddie. Muschietti dirige il film da una sceneggiatura di Gary Dauberman (“IT”, “Annabelle: Creation”) basata sul romanzo ‘IT’ di Stephen King. Barbara Muschietti, Dan Lin e Roy Lee sono i produttori del film. Marty Ewing, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg ne sono i produttori esecutivi. Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Checco Varese (“The 33”), lo scenografo vincitore dell’ Oscar Paul D. Austerberry (“La forma dell’acqua”), il montatore Jason Ballantine (“IT”, “Mad Max : Fury Road “), e il costumista nominato all’Oscar Luis Sequeira (“La forma dell’acqua”, “Mama”). “IT CAPITOLO DUE”, la cui uscita nelle sale italiane e IMAX è prevista per il 5 settembre 2019, è una produzione New Line Cinema, e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

L’uscita italiana di IT: Capitolo 2 è confermata per il 5 settembre del 2019.