In una recente intervista con Hidden Remote , Akito Takahashi della Toho ha rotto il silenzio sue sul futuro del franchise.

Il film in arrivo nel 2020 con Millie Bobby Brown e Alexander Skarsgård è per il momento quello su cui tutti si stanno concentrando: “Non abbiamo altro di cui discutere al momento […]. Per quanto riguarda la nostra direzione ci saranno nuove creazioni e nuovi progetti per i fan, perciò siamo molto eccitati per il nostro futuro“.

Entrando più nel merito, ha poi ammesso:

Potrebbe esserci qualcosa in arrivo dal Giappone, qualcosa dagli Stati Uniti, magari una collaborazione, non lo sappiamo. Anche noi siamo curiosi.

Quanto a Godzilla Vs. Kong, ora in fase di post-produzione, Takahashi ha ammesso che lo staff della Toho non ha ancora visto nulla, ha solo letto lo script:

Il capo viaggia spesso negli Stati Uniti ed è felice di quello che sta vedendo, perciò la squadra della Toho è molto emozionata di scoprire ulteriori dettagli.

Godzilla vs. Kong arriverà al cinema negli Stati Uniti il 13 marzo 2020, poco meno di un anno dopo Godzilla II – King of the Monsters.

Questa la sinossi:

In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Le note di produzione

“Godzilla vs. Kong” è diretto da Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”). Nel film sono protagonisti Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”, The Little Drummer Girl”), Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “Professor Marston e Wonder Women”), Brian Tyree Henry (“Atlanta”, “Widows”), Shun Oguri (“Gintama”), Eiza González (“Baby Driver”), Jessica Henwick (“Iron Fist”), Julian Dennison (“Deadpool 2”), con Kyle Chandler (“The Wolf of Wall Street”, “Manchester by the Sea”) e Demián Bichir (“The Nun”, “The Hateful Eight”).

Wingard dirige da una sceneggiatura di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi”). Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod e Brian Rogers, con Kenji Okuhira, Yoshimitsu Banno, Jon Jashni e Thomas Tull come produttori esecutivi. Jay Ashenfelter, Jen Conroy e Tamara Kent sono i coproduttori.

Dietro la macchina da presa, il team creativo di Wingard include il direttore della fotografia Ben Seresin (“World War Z”, “Unstoppable”), lo scenografo Owen Patterson (“Godzilla”, la trilogia di “The Matrix” e “Captain America: Civil War”) e Tom Hammock (“The Guest”, “Blindspotting”), il montatore Josh Schaeffer (“Molly’s Game”, “Kong: Skull Island”), la costumista Ann Foley (“Altered Carbon”) e il supervisore agli effetti visivi John “DJ” DesJardin (“Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Watchmen”).

Fonte