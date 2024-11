Godzilla, è ufficiale: Takashi Yamazaki regista di un altro film dopo "Godzilla Minus One"

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 01 novembre alle 17:08

Dopo il grande successo del film premio Oscar dell'anno scorso, Godzilla Minus One, il leggendario studio giapponese Toho ha annunciato pochi minuti fa che Takashi Yamazaki ha siglato un accordo per dirigere il prossimo film della serie.

Il regista è noto per aver scritto, diretto e supervisionato tutti gli effetti visivi di, e ricoprirà nuovamente le stesse cariche per il nuovo film.

Toho ha pubblicato un video in cui Yamazaki annuncia con entusiasmo il progetto in arrivo.

"Ciao a tutti, ho una notizia meravigliosa" dice il regista nel video. "Dirigerò il nuovo film di Godzilla. Restate sintonizzati".

Non è ancora chiaro se il prossimo film di Godzilla sarà un sequel diretto di Godzilla Minus One, ma a giudicare dal colpo di scena finale tutto sembra condurre in questa direzione.

Con un budget di soli 15 milioni di dollari, Godzilla Minus One ha incassato 116 milioni di dollari in tutto il mondo.