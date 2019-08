Avrà un’altra data d’uscita il già attesissimo adattamento cinematografico didistribuito dalla Warner Bros. Pictures. Lo studio ha annunciato, infatti, che la pellicola di Denis Veillenueve non sarà più nei cinema a novembre dell’anno prossimo, ma circa un mese dopo: il

Deadline riporta che la major avrebbe altri piani per quel “novembre 2020”, che al momento resta senza un titolo.

Intanto scopriamo che il film su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann arriverà al cinema il 1° ottobre 2021 e dovrà fare i conti con un film Paramount/Hasbro ancora senza titolo. Le riprese partiranno l’anno prossimo in Queensland, in Australia.

Quanto alla nuova data d’uscita di Dune, il progetto con un cast d’eccezione si allontana così dal fine-settimana del Ringraziamento in cui sono previsti un film Amblin senza titolo e Happiest Season della Sony al weekend pre-natalizio, dove dovrà fare i conti con West Side Story di Spielberg, Il principe cerca moglie 2 e Uncharted con Tom Holland.

Naturalmente nulla vieta che il panorama da qui all’anno prossimo possa ulteriormente cambiare.

Il cast del film di Denis Villeneuve comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac.

Scritto da Eric Roth, il film verrà prodotto dalla Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Dune uscirà il 18 dicembre del 2020.