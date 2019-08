È in un’intervista con Radio Cantilo che Barbara Muschietti rivela che lei e Andy Muschietti stanno lavorando a un film di, il romanzo di Stephen King da lui firmato con lo pseudonimo di Richard Bachman:

Pubblicato nel 1981, Uscita per l’Inferno è un romanzo thriller privo degli elementi soprannaturali distintivi delle opere principali di Stephen King, ed è così descritto nella sovracopertina:

Un uomo come tanti. Una vita regolare, un buon impiego, una moglie affettuosa e una tragedia con cui convivere, da quando l’unico figlio non c’è più. Da allora George e Mary hanno cercato di riprendere un’esistenza normale, ma in realtà niente è più come prima: qualcosa in George si è spezzato per sempre. Così, quando viene informato che la sua villetta, la sua ditta, l’intero quartiere in cui abita saranno spazzati via da un inutile prolungamento autostradale non ha dubbi e si schiera a fianco dei condannati a morte. Ambientato ai tempi di un’indimenticabile crisi energetica, nell’America angosciata e impaurita dal futuro, un romanzo duro e incalzante di Stephen King firmato con lo pseudonimo di Richard Bachman.