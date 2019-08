Deadline riporta in esclusiva che, celebre per aver interpretato Jon Snow nella serie tv del, ha ottenuto un ruolo non definito in un film dell’Universo Cinematografico Marvel.

Il giornale non svela molto, ma sostiene che l’annuncio contenente tutti i dettagli potrebbe arrivare in occasione del D23 Expo attualmente in corso.

Dopo la fine del Trono di Spade, Kit Harington si è preso una pausa dal mondo dello spettacolo. Di recente lo abbiamo visto in La mia vita con John F. Donovan, mentre in lingua originale lo abbiamo ascoltato in Dragon Trainer – Il mondo nascosto.

L’interprete di Jon Snow aveva ammesso pubblicamente il disagio e il vuoto che la fine della saga di George R.R. Martin gli aveva provocato, sia da un punto di vista emotivo che professionale; una nuova avventura in un franchise di tale portata come l’UCM sicuramente gioverà alla star.

Per il momento non è chiaro se il ruolo ottenuto sarà in un film o in una serie Disney+.

Cosa ne pensate? Che ruolo potrebbe interpretare Kit Harington in un film dell’Universo Cinematografico Marvel?