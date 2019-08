Un nuovo ingresso nel cast di, il film scritto e diretto da James Gunn la cui produzione inizierà il 23 settembre: Deadline riferisce chesi occuperà di doppiare

Agee è un attore comico che ha partecipato a serie tv come New Girl, Superstore e You’re the Worst, e che ha collaborato con Gunn in Guardiani della Galassia Vol. 2: interpretava il ravager Gef.

Nei fumetti DC, King Shark è un supervillain figlio del “re di tutti gli squali”: ha il torso di squalo e le gambe da umano, in The Suicide Squad verrà realizzato in CGI. In tv ha avuto già un ruolo in The Flash.

Il film sarà una via di mezzo tra il sequel e il reboot, nel cast figureranno attori del primo film come Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Boomerang). I nuovi arrivi saranno Idris Elba, David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg, e Storm Reid.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.