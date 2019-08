Dopo quella dedicata agli attori più pagati del 2019 , tocca alla classifica delle attrici più pagate del 2019 guidata, per la seconda volta consecutiva, da

Le informazioni giungono sempre da Forbes.

Il magazine segnala che chiaramente i 56 milioni guadagnati dalla star fra il 1°giugno del 2018 e il 1°giugno del 2019 si devono al coinvolgimento dell’attrice nei film dell’Universo Cinematografico della Marvel, dove veste i panni di Vedova Nera. Per Avengers: Endgame ha ottenuto una compensazione di back-end sugli utili pari a circa 35 milioni di dollari che si aggiungono a quelli dell’ingaggio per il film solitario di Black Widow.

La Johansson è raggiunta nella lista dalle new entry Elisabeth Moss e Margot Robbie, così come dalle “presenze fisse” Sofia Vergara e Reese Witherspoon. Insieme, le dieci attrici più pagate del mondo, hanno staccato assegni per un totale di 314.6 milioni di dollari, il 69% in più rispetto all’annata precedente, ma comunque decisamente inferiore rispetto ai 588.3 milioni della Top Ten maschile.

Ecco a seguire la chart completa:

10. Ellen Pompeo Ricavi: $22 milioni 9. Charlize Theron Ricavi: $23 milioni 8. Margot Robbie Ricavi: $23.5 milioni 7. Elisabeth Moss Ricavi: $24 milioni 6. Kaley Cuoco Ricavi: $25 milioni 5. Jennifer Aniston Ricavi: $28 milioni 4. Nicole Kidman Ricavi: $34 milioni 3. Reese Witherspoon Ricavi: $35 milioni 2. Sofia Vergara Ricavi: $44.1 milioni 1. Scarlett Johansson Ricavi: $56 milioni

BLACK WIDOW: I PRIMI DETTAGLI SUL FILM CON SCARLETT JOHANSSON

Questo “prequel” sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, scritto da Jac Schaeffer e diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (che sarà Alexei Shostakov, ovvero Guardiano Rosso), Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz. Il film uscirà il 1 maggio 2020.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

