Quando quasi esattamente due anni fa vi abbiamo detto che, stando alle indiscrezioni giunte da Hollywood, la Warner era al lavoro su un nuovodiretto da Todd Phillips prodotto da(che poi non ha partecipato al progetto, ndr.) vi abbiamo anche spiegato che la pellicola avrebbe fatto parte di una nuova etichetta, al tempo non ancora nota come DC Black. Il suo compito? Espandere il canone cinematografico delle proprietà DC e di creare differenti storyline nelle quali differenti attori interpreteranno personaggi già impersonati da altri.

Ora, a ridosso della World Premiere di Joker prevista al Festival di Venezia, il filmmaker ha specificato che il destino della suddetta etichetta è legato a doppia mandata all’esito del suo lungometraggio. Phillips definisce la DC Black come un laboratorio per “film di mentalità indipendente sui personaggi dei fumetti” spiegando che le sue sorti potranno essere definite nel momento in cui Joker sarà nei cinema ottenendo, si spera, apprezzamento critico e, soprattutto, commerciale.

L’approccio dello studio è “Calmiamoci un secondo con questa storia dell’etichetta. Che ne dici di fare un film intanto?”

Joker, i dettagli del film

“Joker” ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).

Phillips (la trilogia “Una notte da leoni”) dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Scott Silver (“The Fighter”), basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper con la loro Joint Effort, ed Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters”, “Una notte da leoni” la trilogia), lo scenografo Mark Friedberg (“Selma – La strada per la libertà”, “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro”), il montatore Jeff Groth (“Trafficanti”, “Una notte da leoni 3”) e il costumista premio Oscar Mark Bridges (“Il filo nascosto”, “The Artist”).

Warner Bros. Pictures presenta in associazione con Village Roadshow Pictures e BRON Creative, una produzione Joint Effort, “Joker”.