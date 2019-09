Dopo la premiere dial, sono apparse online le prime recensioni del film, tanto di chi ha potuto vedere la pellicola al Lido, tanto di chi, specie negli Stati Uniti, ha potuto farlo grazie ai press screening della Warner (attualmente la pellicola si è attestata su una media dell’88% su Rottentomatoes ).

A circa un mese dall’arrivo nei cinema, giungono in rete, come da abitudine, i dettagli preliminari sul tracking. Secondo ProBoxOffice il lungometraggio dovrebbe incassare una cifra compresa fra i 70 e i 95 milioni di dollari nel primo fine settimana nordamericano.

Anche se si dovesse attestare nella parte più bassa della stima, supererebbe ampiamente i 53.5 incassati da Shazam! nel week-end d’esordio (complessivamente è poi arrivato a 364 m. a fronte di un budget di circa 100 esclusa P&A) o i 67.7 di Aquaman di James Wan (che, però, ha poi superato il miliardo di dollari d’incasso a fronte di un budget sostanzialmente doppio rispetto a quello di Shazam!).

Vale la pena notare che la spesa produttiva intrapresa dallo studio per dare vita a Joker è decisamente contenuta: dovrebbe aggirarsi intorno ai 55 milioni di dollari (sempre escluse le spese accessorie di promozione).

Torneremo sicuramente sull’argomento mano a mano che si avvicinerà l’uscita del cinecomic e i relativi aggiornamenti sul tracking.

Joker, i dettagli del film in concorso a Venezia 76

“Joker” ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Gli altri interpreti del film sono Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Frances Conroy (le serie TV “American Horror Story”, “Castle Rock” di Hulu), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” di Netflix), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions”, “Barry”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, “Penny Dreadful” in TV), Marc Maron (le serie TV “Maron”, “GLOW”), Josh Pais (l’imminente “Motherless Brooklyn”, “Insospettabili sospetti”), e Shea Whigham (l’imminente “First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”).

Phillips (la trilogia “Una notte da leoni”) dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Scott Silver (“The Fighter”), basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper con la loro Joint Effort, ed Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher (l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters”, “Una notte da leoni” la trilogia), lo scenografo Mark Friedberg (“Selma – La strada per la libertà”, “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro”), il montatore Jeff Groth (“Trafficanti”, “Una notte da leoni 3”) e il costumista premio Oscar Mark Bridges (“Il filo nascosto”, “The Artist”).

Warner Bros. Pictures presenta in associazione con Village Roadshow Pictures e BRON Creative, una produzione Joint Effort, “Joker”.

Il film uscirà nei cinema italiani il 3 ottobre, il giorno dopo in quelli americani.