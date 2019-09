È ormai chiaro da diverso tempo che se tutto andrà secondo i piani Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern torneranno in. Si tratta, tuttavia, di informazioni ufficialmente “riservate”, perciò non sorprende che i diretti interessati abbiano qualche problemino a parlarne.

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Bryce Dallas Howard e lo stesso Neill in occasione del Toronto International Film Festival in interviste separate.

Quando Dave Karger di Imdb ha chiesto all’attrice cosa fare per far tornare Alan Grant nel terzo Jurassic World, la Howard si è ammutolita. Karger ha poi raccontato l’aneddoto a Neill e l’attore ha ribattuto dicendo: “Adesso mi ammutolisco io“.

Potete guardare il divertente video cliccando qui.

Jurassic World 3 chiuderà effettivamente la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi“.

Sulla trama della pellicola per il momento c’è grande riserbo, ma qualche mese fa Chris Pratt ha alluso alla storia preannunciando un salto temporale.

Quando mi hanno raccontato l’idea, sono rimasto sconvolto. Non riesco a credere che faremo un film simile. È pazzesco che abbiano trovato un modo per tenere fede alle promesse fatte alla fine del Regno Distrutto. Insomma, l’isola è saltata in aria, gli animali sono scappati, non possiamo rimetterli in gabbia. Perciò cosa fare? In che modo i dinosauri, e anche la tecnologia, con il passare del tempo, influenzeranno il pianeta? Facciamo un salto avanti e quindi ci troviamo in una situazione da “Oh, oh giusto… oh, cavolo!”. [Il regista Colin Trevorrow] ci sta lavorando duramente e sarà davvero epico.