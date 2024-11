Jurassic World Rebirth aprirà "un nuovo capitolo nella linea temporale della saga"

Pubblicazione: 16 novembre alle 10:34

La rinascita del franchise di Jurassic si avvicina: a luglio 2025 uscirà infatti Jurassic World Rebirth, del quale iniziano finalmente ad arrivare online le prime immagini e anticipazioni.

Empire Magazine ha pubblicato una nuova foto del film diretto da Gareth Edwards, che ha lavorato alla sceneggiatura con David Koepp, che ha scritto il primo film. “Torneremo a ciò che ho amato dell’originale,” ha detto Edwards a Empire, “con una quantità incredibile di situazioni e scenari pieni di azione tesa e divertente. Per me ci sono state molte opportunità, come regista, di divertirsi e di giocare con il pubblico”. Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, il film aprirà “un intero nuovo capitolo nella linea temporale della saga.”

I dinosauri saranno ovviamente ancora al centro della vicenda ("ci sono certi dinosauri che sarebbe un crimine contro il cinema non includere", spiega), mentre la protagonista sarà Scarlett Johansson, l’operativa Zora Bennett, che guiderà un'epica caccia al DNA dei dinosauri. "Sta cercando un significato nella sua vita dopo aver lasciato l’esercito,” anticipa Edwards, “e davanti a lei si presenta questa opportunità potrebbe permetterle di non lavorare mai più. Ma durante quel viaggio, inizia a interrogarsi sugli aspetti etici di ciò che stanno facendo..." Un dilemma tipico della saga...