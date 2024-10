Jurassic World Rebirth, ecco Scarlett Johansson e Rupert Friend sul set a Manhattan!

Pubblicazione: 20 ottobre alle 16:17

Sebbene le riprese principali di Jurassic World: Rebirth siano ufficialmente concluse da qualche settimana, la produzione del blockbuster di Gareth Edwards proseguono a New York City, come testimoniano gli scatti che stanno arrivando sui social nelle ultime ore.

Nelle immagini vediamo Scarlett Johansson e Rupert Friend per le strate di Manhattan: i due sono stati immortalati mentre girano alcune scene, scambiandosi poi delle conversazioni vivaci tra una ripresa e l'altra. Sul set sono presenti anche persone in tute hazmat, mentre stanno decontaminando un'area. È anche visibile il logo di un'agenzia, NYC Animal Control & Rescue, attiva dal 1993...

Il film è stato scritto dallo sceneggiatore di Jurassic Park David Koepp. La trama sarà ambientata 5 anni dopo i fatti di Jurassic World: il dominio e seguirà le vicende di una squadra in corsa per assicurarsi campioni di DNA dalle tre creature colossali più temute della terra, del mare e dell'aria. Sono infatti la chiave per la creazione di una sostanza che porterà benefici vitali miracolosi all'umanità.

interpreta Zora Bennett, esperta di operazioni coperte, alla guida della squadra. Quando Zora si imbatte in una famiglia la cui spedizione in barca è stata stravolta da alcuni dinosauri acquatici aggressivi, il gruppo si ritrova su un'isola dove deve far conto con una sconvolgente scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.interpreta Duncan Kincaid, il componente della squadra più fidato di Zora;interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis;interpreta il rappresentante di Big Pharma Tom Marsh.interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia che fa squadra con Zora. Accanto a loro anchecome membri della famiglia di Reuben. Il film vede anche la partecipazione di membri di squadre d'élite, tra cuied

L'uscita è prevista per il 2 luglio 2025.