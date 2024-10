Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 22 ottobre alle 08:57

Nonostante le riprese principali di Jurassic World: Rebirth fossero già ufficialmente concluse da qualche settimana, la produzione del blockbuster di Gareth Edwards ha fatto tappa a New York City negli ultimi giorni per una serie di sequenze da girare in esterni.

Nelle ultime oresono stati avvistati durante le riprese delle ultime scene per la pellicola e hanno così festeggiato ufficialmente la fine delle riprese, come si può vedere dagli scatti e dal video seguente:

L'uscita è prevista per il