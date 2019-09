Inevitabilmente,è finito a parlare di Batman durante il Toronto International Film Festival.

L’attore è presente alla manifestazione per promuovere Ford v Ferrari di James Mangold, pellicola che, in Italia, verrà diffusa dalla 20Th Century Fox col nome di Le Mans ’66 – La Grande Sfida (maggiori dettagli qua).

In un’intervista rilasciata a Variety l’ex Crociato di Gotham della trilogia di Christopher Nolan ha approvato la scelta di Robert Pattinson come nuovo Uomo Pipistrello e gli ha anche dato un consiglio, lo stesso che, al tempo, diede a Ben Affleck:

Oh, bene, è una scelta decisamente interessante. Sono sicuro che se ne verrà fuori con qualcosa di valido. Come consiglio posso dirgli la stessa cosa che dissi a Ben. Impara a fare la pipì da solo. Non ti senti molto un supereroe nel momento in cui non riesci a fare la pipì da solo!