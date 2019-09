Dopo mesi di trattative, JJ Abrams e la sua Bad Robot hanno formalizzato un accordo generale con WarnerMedia per una cifra che, secondo l’ Hollywood Reporter , è più vicina ai 250 milioni di dollari che al mezzo miliardo citato in passato. È la prima volta che Abrams racchiude tutti i suoi accordi televisivi e cinematografici per il futuro sotto un unico tetto, ed è quello della Warner Bros., con cui ha collaborato molto in passato.

Il nuovo patto durerà fino al 2024 ed è descritto come esclusivo, anche se la Bad Robot ha diverse produzioni in corso con varie realtà; Abrams e la sua compagnia creeranno film per il cinema, serie per la televisione e per la piattaforma streaming di prossima apertura HBO Max, videogiochi e contenuti digitali. Il regista onorerà impegni precedenti presi con altre compagnie (inclusa la Paramount Pictures e la Lucasfilm), ma tendenzialmente d’ora in poi dovrebbe lavorare solo per Warner, la quale secondo alcune voci riportate sempre dall’Hollywood Reporter avrebbe fatto un investimento diretto nella Bad Robot.

“È difficile dire addio alla Paramount Pictures, con cui ho realizzato film per tanto tempo,” ha commentato Abrams. “È stato un viaggio indimenticabile e siamo incredibilmente grati al team dello studio – passato e presente – e in particolare a Jim Gianopulos e a Liz Raposo. Abbiamo ancora diverse grandi storie da raccontare insieme, e per questo mi sento incredibilmente fortunato.”

Negli ultimi anni gli studios cinematografici hanno siglato sempre meno accordi complessivi di questo tipo con i grandi produttori, ma l’avvio della guerra dello streaming ha invertito la tendenza: Netflix per prima si è accaparrata creatori di contenuti di altissimo livello come Ryan Murphy e Shonda Rhimes, pagando cifre da capogiro, e WarnerMedia palesemente non vuole restare a guardare. L’accordo con Abrams, con cui ha sviluppato tantissimi progetti in passato (in particolare in tv, con la HBO), ha un significato importante da questo punto di vista (recentemente lo studio ha siglato un accordo da 400 milioni con Greg Berlanti). Secondo le fonti citate dall’Hollywood Reporter, la Warner si è molto impegnata affinché Abrams accettasse la sua proposta di ampio respiro creativo rifiutando offerte molto più redditizie da parte di Disney, Netflix e Apple. Questo perché, nel caso la Bad Robot creasse franchise cinematografici o televisivi di grande successo, il valore dell’accordo potrebbe salire a miliardi di dollari.

Ricordiamo che al momento Abrams sta terminando il montaggio di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Sul fronte televisivo, sta sviluppando Lovecraft Country con Jordan Peele per la HBO, inoltre produce a livello esecutivo Castle Rock (HULU), Westworld (HBO), e la prima serie scritta e creata da lui dai tempi di Alias, intitolata Demimonde (HBO). La Bad Robot sta poi lavorando a The Both Die at the End e The Other Two, sempre per HBO. Tre le serie in sviluppo per Apple TV+: Lisey’s Story, con Julianne Moore tratto dal libro di Stephen King; Little Voice con Sara Bareilles, My Glory was I had such Friends con Jennifer Garner. Tutte queste serie sono prodotte da Warner Bros. TV.