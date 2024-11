Da White Lotus 3 a Peacemaker 2: il trailer delle serie in arrivo su HBO e Max nel 2025

Pubblicazione: 11 novembre alle 08:25

HBO e Max hanno svelato alcune ore fa le prime anticipazioni di attesissimi progetti come la terza stagione di The White Lotus, la seconda di Peacemaker o la serie prequel di IT Welcome to Derry.

È infatti disponibile un primo sguardo a tutto ciò che, dopo, arriverà nel corso del prossimo anno.

Oltre alle serie già menzionate, il pubblico può aspettarsi nuove stagioni di The Righteous Gemstones, The Last of Us, And Just Like That, The Rehearsal, Hacks, The Gilded Age, il thriller ambientato negli anni '70 Duster di J.J. Abrams, The Pitt, The Chair Company di Tim Robinson, la serie prequel del Trono di spade intitolata A Knight of the Seven Kingdoms e la miniserie Task con Mark Ruffalo.