Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Warner Bros. relativo alle celebrazioni delday in programma anche a Roma per domani 21 settembre.

Trovate tutti i dettagli a seguire!

IN OCCASIONE DEL BATMAN DAY

SABATO 21 SETTEMBRE

DC ACCENDE IL BAT-SIGNALE A ROMA

A PIAZZA DEI CINQUECENTO

DC accenderà il Bat-Segnale in diverse città in tutto il mondo, oltre a programmare migliaia di celebrazioni per i fan,

incluse maratone ed incontri a tema

Il 21 settembre i fan potranno inoltre seguire l’evento con il nuovo Bat-Tracker interattivo di Batman!

Domani, 21 Settembre, nella ricorrenza del Batman Day, per celebrare gli 80 anni del Cavaliere Oscuro DC e Warner Bros. illumineranno i cieli notturni proiettando l’iconico Bat-Segnale in numerose città in tutto il mondo ed organizzando celebrazioni per i fan.

Come i fuochi d’artificio di Capodanno, il bagliore dell’intramontabile sagoma del pipistrello illuminerà i gattacieli e i monumenti di tutto il mondo in successione, al tramontare del sole in ogni città. E proprio come un’eclissi solare, questo potrebbe essere un evento unico nella vita!

Domani a Roma, dalle ore 20, il Bat-Segnale comparirà infatti a Piazza dei Cinquecento sulla facciata di Roma Termini, grazie ad una collaborazione tra Warner Bros. Ent. Italia e Grandi Stazioni Retail, per celebrare il compleanno di Batman.

“Il Bat-Segnale è senza dubbio una delle immagini più riconoscibili nell’iconografia dei supereroi, e questo sarà uno spettacolo straordinario che trascende i confini, le lingue e le culture per unirci in un’unica esperienza,” ha commentato Pam Lifford, presidente della Warner Bros. Global Brands and Experiences. “Siamo orgogliosi di inviare il Bat-Segnale in occasione del Batman Day, perché è un modello di ispirazione che ci fa credere che sia possibile trasformare le avversità in qualcosa di positivo. Batman Day è una celebrazione globale per tutti i fan.”

I fan potranno seguire i festeggiamenti con il nuovo interattivo Bat-Tracker di Batman, iniziativa lanciata oggi da DC. Quando ogni città accenderà l’iconico simbolo, il Bat-Tracker mostrerà le proiezioni in tempo reale. Ulteriori informazioni sulle celebrazioni del Bat-Segnale e sulle attivazioni nelle diverse città sono disponibili su Batman80.com.

Per assistere di persona ad una di queste proiezioni, basterà recarsi nelle città e nelle location indicate poco prima delle 20, ora locale.

Quindi cominciate a pensare a quale maglietta di Batman indossare, cittadini di Melbourne, Australia, perché sarete i primi a celebrare sotto il Bat-Segnale nella Federation Square di fronte a Flinders Street, nove ore prima di Londra e quattordici ore prima di New York (Gotham City!).

Le maggiori città che invieranno il Bat-Segnale sono:

Tokyo, MAGNET by SHIBUYA109 all’incrocio di Shibuya

Berlino, Potzdamer Platz 11

Roma, Piazza dei Cinquecento – Facciata RomaTermini

Parigi, Galeries Lafayette

Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya

Londra, Senate House

San Paulo, presso Itaúsa – LMB

New York

Montreal, Complex Dupuis

Città del Messimo, Torre Reforma

Los Angeles, City Hall

Ovviamente, le celebrazioni per il Batman Day non sarebbero complete senza qualcosa di super speciale a Gotham City. Presso il negozio Barnes & Noble di Union Square si terrà una sessione di autografi e un panel moderato dall’editore DC Dan DiDio, a cui parteciperanno pluripremiati artisti e scrittori di Batman come Scott Snyder, Peter J. Tomasi, James Tynion, IV e Brad Walker. Inoltre per tutto il giorno si terranno inoltre speciali attività dedicate ai bambini e alle famiglie.

A Los Angeles, DC e Warner Bros. organizzeranno una speciale maratona notturna di 5 Km in onore di Batman, completa di celebrazioni per i fan. Quest’ultimi potranno partecipare iscrivendosi su DCBatmanRun.com. Si terranno maratone anche in tutta l’Asia (Shanghai, Manila, Singapore, Seoul e Bangkok), l’America Latina (San Paolo, Città del Messico) e l’Australia (Brisbane).

FUMETTI DI BATMAN PER TUTTE LE ETÀ

DC Publishing celebrerà inoltre con attività a livello internazionale in più 2.000 punti vendita. Negli Stati Uniti, le librerie ed i negozi di fumetti regaleranno edizioni speciali di THE BATMAN WHO LAUGHS e BATMAN: NIGHTWALKER. Mentre in Europa, in collaborazione con Eaglemoss, l’edizione da collezione di THE LEGEND OF BATMAN sarà disponibile gratis in alcuni Paesi, inclusi Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Inoltre, in alcune città selezionate in tutto il mondo si terranno incontri con talent e sessioni di autografi con alcuni dei più importanti autori DC. I fan potranno visitare DCComics.com/BatmanDay per saperne di più sui punti vendita che parteciperanno all’iniziativa, e per consultare la bibliografia su Batman.

BATMAN IN THE GAME

Dal 13 al 24 settembre Warner Bros. Interactive Entertainment celebrerà l’80° anniversario del personaggio con una maratona evento di “Injustice 2” Mobile, in cui i fan si daranno battaglia nell’Arena di Batman per vincere premi dedicati. In aggiunta, dal 13 al 30 settembre DC Universe Online lancerà due nuove t-shirt a tema disponibili nel gioco. Una sarà disponibile per tutti i giocatori, l’altra solo per i membri.

DIVENTA BATMAN

In collaborazione con Amazon, Warner Bros. Consumer Products ha recentemente inaugurato una serie di negozi ‘presented by Amazon’ dedicati a Batman a Chicago, Las Vegas, San Francisco e Los Angeles, che rimarranno aperti fino al 30 settembre, offrendo la più ampia collezione di merchandise ad edizione limitata in onore dell’80° anniversario del personaggio.

Il celebre negozio FAO Schwarz inviterà i fan di tutte le età ad acquistare giocattoli in edizione limitata e oggetti da collezione, e a partecipare alle speciali giornate che si terranno ogni sabato di settembre durante le quali verranno proposte esperienze interattive per i fan e per le famiglie, inclusa la possibilità di fare una foto con il più famoso supereroe del mondo in persona.

In aggiunta, i punti vendita LEGO americani e canadesi celebreranno la giornata con sessioni di costruzioni LEGO, omaggi in negozio e dei Batman takeover sui canali social LEGO. Nei punti vendita i fan troveranno la serie Batman 80th Multiverse della Mattel che ha debuttato in aprile ed i POPS! di Funko da collezione.

I fan potranno inoltre prepararsi per il Batman Day con la nuova collezione d’abbigliamento e sneakers. Disponibile adesso, Detective Comics #27 di Rooster Teeth e un esclusiva capsule collection con una nuova interpretazione del classico design di Batman, riproposto su t-shirt e felpe di alta qualità. Grandi firme della moda come Bait, The Hundreds, e Converse offrono a loro volta nuovi capi e calzature targate Batman.

GUARDA BATMAN

In Italia, da venerdì 13 settembre a partire dalla 18.30, fino a sabato 14 settembre, Mediaset Premium Cinema ha trasmesso “Long Live Batman”, una maratona di 24h per celebrare l’80° anniversario del leggendario supereroe. Tra i titoli trasmessi: “Batman”, “Batman V Superman: Dawn of Justice” e “Justice League”.

Premium Cinema è disponibile sulla piattaforma satellitare Sky, sulla TV digitale e on demand.

Inoltre Cartoon Network dedicherà all’icona una speciale programmazione il 21 e 22 settembre mandando in onda numerosi episodi speciali e film per la televisione, inclusa la serie Batman: “The Brave and the Bold” e l’anteprima del film “Lego DC Batman: Family Matters”.

Il servizio di abbonamento digitale DC Universe, invece, celebrerà il Batman Day promuovendo contenuti a tema sulla piattaforma con interviste esclusive, merchandise, collezioni, concorsi e molto altro, insieme alla sua vasta collezione di video e fumetti su Batman. Cartoon Network lo celebrerà con stunt a tema per tutto il mese. Warner TV Asia, Warner Channel Latin America ed HBO India mostreranno a loro volta sui loro canali contenuti a tema e promozioni.

CELEBRA BATMAN

DC, in collaborazione con Boys & Girls Clubs of America, è orgogliosa di premiare i professionisti dello sviluppo dei bambini, adolescenti e giovani che si sono distinti per aver apportato dei cambiamenti positivi nelle loro comunità – proprio come il Crociato di Gotham! Attraverso AT&T Aspire, un’iniziativa che usa l’innovazione nel mondo dell’educazione per spronare studenti al successo, sia a scuola che oltre, il 21 settembre 30 dei Boys & Girls club di tutti gli Stati Uniti celebreranno un membro eccezionale della loro comunità, che rappresenti le qualità del più popolare eroe DC.

SU BATMAN & IL BAT-SEGNALE

Il personaggio fu introdotto per la prima volta al pubblico nel #27 di Detective Comics (Marzo 1939) per DC, creato da Bob Kane con Bill Finger. Il Bat-segnale fece la sua prima apparizione nel #60 di Detective Comics (Dicembre 1941).