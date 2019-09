Con l’arrivo diin versione digitale i fan di Spidey e dell’UCM hanno avuto modo di osservare il cinecomic conmolto attentamente. Uno di questi fan ha scovato una piccola curiosità. Il film si apre con un suggestivo video tributo fan made fatto da alcuni compagni di scuola di Peter che rende omaggio a tutti i vendicatori che hanno salvato il mondo in Avengers: Endgame. Tuttavia nel video non viene menzionato un grande eroe di Endgame: Hulk.

Il Professor Hulk, ricordiamo, che in Avengers: Endgame ha riportato tutte le persone scomparse in Infinity War nuovamente in vita con il secondo quanto dell’infinito, ma ha anche contribuito a realizzare la tecnologia per i viaggi nel tempo. Pare curioso che in quel video di Far From Home non sia stato minimamente menzionato.

Tutte le informazioni su Spider-Man Far From Home

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

