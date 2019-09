In occasione del, Rob Liefeld – fumettista autore di– ha condiviso una lettera risalente a più di 30 anni fa in cui Stephen King ringraziò Frank Miller per aver salvato Batman.

Nella lettera si legge quanto segue:

Dalla cancellazione della serie televisiva da quattro soldi fino al 1982 circa, Batman è vissuto nell’ombra non solo in quanto personaggio, ma anche in quanto personaggio inventato appartenente al mondo dell’editoria. C’è stato un tempo, e non mi dispiace ammetterlo, in cui controllavo i giornali in maniera spasmodica alla metà di ogni mese, convinto che il vigilante mascherato sarebbe scomparso; un personaggio finito nell’anonimato in cui erano finiti creazioni fantastiche come J’onn J’onzz; Plastic Man, i Blackhawks; Captain Marvel e Turok.

A quanto pare ho sbagliato a preoccuparmi.

A quanto pare non si può abbattere un pipistrello.

Durante gli ultimi quattro anni circa, sono successe due cose: nuovi appassionati si sono interessati alle avventure di Batman, e alcuni dei vecchi sono tornati alla carica.

In un caso o nell’altro, il trionfo pubblicitario e le vendite stellari di Il ritorno del Cavaliere Oscuro, probabilmente il fumetto più bello mai pubblicato, sembra aver garantito il continuo successo di Batman. Per me si tratta di un grande sollievo e di un grande piacere.