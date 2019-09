Al Toronto Film Festival per presentare The Aeronauts ha alluso alla lavorazione e alla sceneggiatura di

Come riportato da Cinemablend (via ET), all’attore è stato chiesto un aggiornamento sul sequel dei Crimini di Grindelwald e lui si è limitato a dire che lo script è ancora in fase di lavorazione:

Dunque, dovremmo partire a inizio anno prossimo. La sceneggiatura è ancora in fase di lavorazione. Tutto qui… non ti ho detto praticamente nulla! Sto cercando di applicare quella strategia di parlare di qualcosa senza dire nulla perché ho paura che mi rimproverino. Ma no, ci lavoreremo presto ed è davvero emozionante.

Si tratta di un’ulteriore conferma del fatto che le riprese sono effettivamente slittate perché la Warner Bros. ha avviato un’operazione “inversione di rotta“, commissionando praticamente una nuova sceneggiatura (che era già pronta) a J.K. Rowling dopo l’accoglienza non proprio positiva dei Crimini di Grindelwald. Ricordiamo che in un0intervista risalente allo scorso febbraio con il Los Angeles Times l’allora amministratore delegato della Warner Bros. Pictures Kevin Tsujihara aveva ammesso di aver probabilmente trovato la chiave giusta per il terzo film. CORRELATO – Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita ufficiale Nonostante non si sia trattato di un flop commerciale, infatti, la pellicola di David Yates ha ottenuto i risultati peggiori di tutto il franchise del Wizarding World raggiungendo a malapena quota 653,7 milioni di dollari: Il secondo film non ha incassato bene quanto il primo, ma credo sia chiaro cosa c’è bisogno di fare per rendere il terzo migliore anche del primo. J.K. Rowling sta lavorando davvero sodo alla sceneggiatura e intendiamo fare le cose per bene. Ha una visione pazzesca sul futuro della storia ed è incredibilmente emozionante. Ha poi parlato della necessità di accontentare sia il pubblico di appassionati che quello generalista: L’aspetto più critico della serie è il fatto di avere un bacino di appassionati molto esteso. Questi fan conoscono davvero bene la mitologia, vogliono conoscere questi personaggi a fondo. Quello che però non vogliamo fare è intimidire le persone, perciò c’è bisogno di creare un film autonomo che possa essere apprezzato anche da chi non conosce già tutti i dettagli del mondo. Insomma, Tsujihara confermava quanto era stato già anticipato da David Yates l’anno scorso, ovvero che il terzo film sarebbe stato molto diverso e meno complesso rispetto ai Crimini di Grindelwald e probabilmente anche meno cupo. Ricordiamo che qualche mese fa Tsujihara ha dato le dimissioni a causa di una serie di scandali che lo hanno coinvolto; era stato lui a supervisionare e a favorire il rilancio del franchise di Harry Potter con la serie di Animali Fantastici.

Le riprese di Animali Fantastici 3 inizieranno nella primavera del 2020, e l’uscita è fissata per il 12 novembre 2021. Ricordiamo che alla regia tornerà David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling, il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.