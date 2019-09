In una recente intervista,è tornato a riflettere sull’esperienza di lavorare al primo film di Star Wars . Il compositore nello specifico ha parlato del rapporto tra Luke (Mark Hamill) e Leia (Carrie Fisher), sostenendo di non aver mai avuto idea che i due fossero fratello a sorella.

Come raccontato a CBS Sunday Morning:

La storia che racconto sempre su Luke e Leia è che nel primo film pensavo fossero due giovani che non avrei più rivisto. Mi sembravano compatibili: si divertivano, entravano in azione insieme, quindi pensai: “Presto o tardi cominceranno ad amarsi e avranno dei figli”. Perciò scrissi un tema d’amore per la principessa Leia, senza sapere per due, tre anni, che fossero fratello e sorella. Non ricordo neanche quando George [Lucas] ce lo disse. Al secondo o al terzo film. Perciò poi ho dovuto rimettermi all’opera per scrivere temi diversi per i rapporti diversi che sono entrati in gioco nel tempo.

All’inizio i seguiti di Una nuova speranza erano tutt’altro che certi, come ha specificato il compositore:

Durante la realizzazione del primo, George Lucas non fece alcuna allusione a un secondo film. Credo che neanche lui lo sapesse, visto che aveva scritto la sceneggiatura su un bloc-notes giallo, come poi fece per i film successivi. So che non credeva che il film avrebbe avuto tanto successo perché disse a Steven Spielberg: “Oh, no. Non farà molta strada” e cose del genere.

Steve invece gli disse: “No, è bellissimo. Sarà al cinema per mesi”. Ed è stato così per anni. Una sorpresa per tutti.