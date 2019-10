Arriva da Forbes il report con alcune nuove voci di corridoio su, il cinecomic diche vedrànei panni dell’Uomo Pipistrello, Jeffrey Wright in quelli del Commissario Gordon e Jonah Hill in quelli di un non meglio specificato villain (si sospetta l’Enigmista).

Secondo il magazine sarebbero in corso i casting per alcune iconiche parti come quella del già citato Enigmista, Catwoman, Due Facce, Pinguino e altri celebri antagonisti del Crociato di Gotham. A quanto pare, gli annunci dovrebbero arrivare a breve perché la Warner e la DC Comics vorrebbero continuare a cavalcare l’onda dei festeggiamenti per gli 80 anni di Batman e il successo annunciato di Joker, il film con Joaquin Phoenix diretto da Todd Phillips che ha trionfato a Venezia in arrivo nei cinema questo fine settimana.

A quanto pare, Jonah Hill, il suo team e la Warner starebbero tentando di capire quale parte sia più indicata per lui, se quella dell’Enigmista o di Pinguino.

Forbes sostiene anche che questa pellicola sarà in qualche modo collegata a Batgirl, il cinecomic scritto da Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey) e che il “ragazzo meraviglia” Dick Grayson, ovvero sia Robin, potrebbe apparire in uno dei tre film di Batman che Matt Reeves dovrebbe dirigere.

Cosa ne pensate di queste indiscrezioni? Preferireste vedere Jonah Hill nei panni dell’Enigmista o del Pinguino? Ditecelo nei commenti!

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese potrebbero partire tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie).