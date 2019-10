Sono curioso di vedere l’edizione estesa, che non ho ancora visto. Abbiamo girato così tanto, ma non sono molte le scene ad esser state tagliate. Ce n’è una che forse è stata aggiunta alla versione estesa perché era a un passo dall’apparire in quella cinematografica, quella in cui vediamo i grossi mostri nel centro di Londra.

Nella scena corriamo lungo il fiume, ci fermiamo tutti, guardiamo in alto mentre combattono. Dico ai ragazzi di correre via per salvarsi. Io sono spacciato, guardo i mostri e dico: “Prendete me, lo so che volete me”. È un momento così carico di passione, e poi quasi muoio per tutte le macerie che iniziano a circondarmi.

La trovavo davvero divertente, poi l’ho vista e mi sono reso conto che avrebbe cozzato con il ritmo di quelle sequenze. Ma credo che possa essere nell’edizione estesa perché non l’hanno inserita per un soffio. Ridevo in continuazione mentre la giravo, il che è buon segno.