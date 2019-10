Geeks Worlwide riporta in esclusiva alcune voci sulle attrici in lizza per la parte diindi Matt Reeves.

Si tratta, stando al sito, di Lupita Nyong’o, Tessa Thompson, Gugu Mbatha-Raw (La Bella e la Bestia), Alexandra Shipp (X-Men: Dark Phoenix) e Logan Browning (Dear White People).

Che la Warner Bros. stesse cercano un’attrice di origini africane per il ruolo di Catwoman era già stato preannunciato da Justin Kroll di Variety durante il suo podcast My Mom’s Basement.

Se le voci si rivelassero vere e le trattative per una delle attrici in lizza andassero a buon fine, la prescelta reciterebbe al fianco di Robert Pattinson (Bruce Wayne) e Jeffery Wright (Jim Gordon). Jonah Hill è in trattative per la parte del Pinguino e dell’Enigmista.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese potrebbero partire tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie).

Chi vorreste vedere nei panni di Catwoman in The Batman?