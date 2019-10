View this post on Instagram

A little BTS to honor the hardest working woman in the business, my hermana @jessicachastain , who today wrapped @355movie as a co-creator, as a producer, as an actor. So proud of you, my beautiful beast. 🇦🇷 un pequeño homenaje detrás de las cámaras a mi hermana Jessica, que acaba de terminar su película 355. Como co-creadora, productora y actriz. Sos una bestia preciosa.