Nei mesi, e anni, successivi all’uscita diha avuto modo di toccare più volte l’argomento. Lo ha fatto, ad esempio, nel 2017 ammettendo una certa confusione quando sembrava che i film sulfossero ancora due e nel maggio di quest’anno quando ha ammesso che, con il giusto script e le circostanze adeguate, sarebbe ben lieto di vestire nuovamente i panni dell’icona della DC Comics. Il poliedrico artista non ha mai nascosto un certo fastidio per la mutilazione della sua performance inavvenuta in fase di montaggio della pellicola.

In un lungo articolo dell’Hollywood Reporter dedicato al ruolo avuto da Martin Scorsese nelle fasi iniziali della genesi di Joker, c’è un inciso in cui viene ribadita un’informazione che avevamo già capito da tempo, al netto delle dichiarazioni di circostanza che vengono date in pasto alla stampa in situazioni come questa. A quanto pare, la decisione di Kevin Tsujihara (ex boss della Warner) e Toby Emmerich di approvare la produzione della pellicola di Todd Phillips, lasciò l’attore “alienato e sconvolto”. Il recente e straripante successo del film, la vittoria del Leone d’Oro e le probabili nomination (che arriveranno a tempo debito), sembrano poi aprire uno spiraglio di “serialità” a una pellicola nata secondo determinati presupposti produttivi, il “basso budget” in primis, che hanno garantito l’impiego di un determinato registro ben più “crudo” del PG-13, uno spiraglio di cui sarà davvero interessante osservare gli sviluppi effettivi.

Quando a Jared Leto, dopo che nel primo trailer di Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) viene detto in maniera esplicita e diretta che la storia fra Harley e Mr J è finita e la partecipazione dell’attore a Morbius, la prospettiva di rivederlo nei panni di Joker appare davvero flebile.

